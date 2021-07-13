ВООЗ застерегла від змішування вакцин проти COVID-19

У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Оскільки про вплив цього на здоров'я поки мало даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Керівники ВООЗ на брифінгу відзначили, що повністю вакциновані люди в разі зараження "Дельта"-штамом вірусу хворіють в легкій формі або навіть безсимптомно, а число госпіталізацій і смертей зростає в країнах з низьким рівнем вакцинації.

Заступник голови ВООЗ з науки Сум'я Свамінатан закликала на брифінгу не змішувати і не поєднувати вакцини COVID-19 від різних виробників.

"Це досить небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні, вільній від даних і доказів, наскільки це можливо", - сказала вона