ВООЗ застерегла від змішування вакцин проти COVID-19
У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Оскільки про вплив цього на здоров'я поки мало даних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Керівники ВООЗ на брифінгу відзначили, що повністю вакциновані люди в разі зараження "Дельта"-штамом вірусу хворіють в легкій формі або навіть безсимптомно, а число госпіталізацій і смертей зростає в країнах з низьким рівнем вакцинації.
Заступник голови ВООЗ з науки Сум'я Свамінатан закликала на брифінгу не змішувати і не поєднувати вакцини COVID-19 від різних виробників.
"Це досить небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні, вільній від даних і доказів, наскільки це можливо", - сказала вона
Вона додала, що питання про те, чи варто проходити ревакцинацію, має також вирішуватися на основі наукових даних, а не заявах "компаній, які говорять, що необхідна третя доза".
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що змішувати вакцини в Україні не заборонено, при цьому він розповів в яких випадках будуть дозволяти комбінування препаратів від коронавірусу.