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Представники ВООЗ відвідають Китай на цьому тижні

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 22:08
Представники ВООЗ відвідають Китай на цьому тижні
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Візит ВООЗ може включати експертів США

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відправляться в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу, так було узгоджено між генеральним директором (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісусом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що американські медичні експерти можуть взяти участь у технічній місії під керівництвом ВООЗ, але переговори все ще тривають.

Нагадаємо, за станом на 3 лютого в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. При цьому 361 смертельний випадок був зареєстрований в Китаї, ще один за межами країни.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнеться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.

Як повідомляло РБК-Україна, Гебреісус закликав країни відмовитися від заходів щодо обмеження поїздок до Китаю і торгівлі з цією країною у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса. Глава ВООЗ закликав країни не піддаватися панікою, а також заявив, що на даний момент небезпеку поширення вірусу не є занадто масштабною.Також він зазначив, що завдяки зусиллям китайської влади новий вірус поширюється мінімально і повільно.

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