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Глава ВОЗ призвал отказаться от ограничений поездок в Китай

Новости » Общество     03.02.2020 - 15:32
Глава ВОЗ призвал отказаться от ограничений поездок в Китай
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Риск распространения коронавируса является не слишком масштабным

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны отказаться от меру по ограничению поездок в Китай и торговле с этой страной в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ВОЗ призвал страны не поддаваться паникой, а также заявил, что на данный момент опасность распространения вируса не является слишком масштабной.

"На данный момент нет необходимости в ненужном вмешательстве в путешествия и торговлю. Мы призываем все страны выполнять решения, основанные на подтвержденных сведениях", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что благодаря усилиям китайской власти новый вирус распространяется минимально и медленно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по данным ВОЗ, по состоянию на 3 февраля зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 стране. Всего подтверждено более 17 тыс. случаев инфицирования китайским коронавирусом, из которых 361 случай был смертельным.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.

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