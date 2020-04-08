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Глава ВОЗ призвал не политизировать коронавирус

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 20:44
Глава ВОЗ призвал не политизировать коронавирус
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Ранее Трамп обвинил ВОЗ в работе в интересах Китая

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавируса в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в работе на Китай. Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга.

По его словам, единство США в вопросе борьбы с пандемией коронавируса необходимо для победы над вирусом.

"Я хочу предложить миру две вещи. Первая - на национальном уровне мы должны работать, превосходя партийные и иные разногласия и идеологию. Когда есть трещина на национальном уровне между политическими партиями, религиозными или иными группами, именно это вирус может использовать в своих целях и разъединить нас. Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Это игра с огнем", - сообщил Гебреисус.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, с начала пандемии ВОЗ была ориентирована на Китай и совершила много ошибок.

Ранее в ВОЗ призвали руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения для противодействия распространения коронавируса.

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