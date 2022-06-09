В ВОЗ подготовились к возможной вспышке холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к возможной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе. В регион завезли средства для лечения и вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных дел в Twitter.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что причиной возникновения эпидемии холеры в Мариуполе может стать качество воды. Однако организация уже подготовилась к возможной вспышке.
"В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры, мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты начинают закрывать Мариуполь на карантин. В городе начали говорить о вспышке холеры.
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