В ВОЗ подготовились к возможной вспышке холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к возможной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе. В регион завезли средства для лечения и вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных дел в Twitter .

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что причиной возникновения эпидемии холеры в Мариуполе может стать качество воды. Однако организация уже подготовилась к возможной вспышке.

"В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры, мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации", - говорится в сообщении.