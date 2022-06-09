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В ВОЗ подготовились к возможной вспышке холеры в Мариуполе

Фото: пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис (news.un.org)
Автор: Наталья Юрченко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к возможной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе. В регион завезли средства для лечения и вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных дел в Twitter.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что причиной возникновения эпидемии холеры в Мариуполе может стать качество воды. Однако организация уже подготовилась к возможной вспышке.

"В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры, мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты начинают закрывать Мариуполь на карантин. В городе начали говорить о вспышке холеры.

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