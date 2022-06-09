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У ВООЗ підготувалися до можливого спалаху холери у Маріуполі

Фото: речниця ВООЗ Маргарет Харріс (news.un.org)
Автор: Наталія Юрченко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готується до можливого спалаху холери в окупованому Маріуполі. У регіон завезли засоби для лікування та вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління ООН з координації гуманітарних справ у Twitter.

Речниця ВООЗ Маргарет Харріс наголосила, що причиною виникнення епідемії холери у Маріуполі може стати якість води. Проте організація вже підготувалася до можливого спалаху.

"У Маріуполі внаслідок значного пошкодження системи водопостачання вода змішалась з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти починають закривати Маріуполь на карантин. У місті почали говорити про спалах холери.

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МаріупольЕпідеміяВООЗ