ВОЗ передала Украине два десятка внедорожников в исполнении скорой помощи

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 20 автомобилей скорой помощи на базе внедорожников, которые способны работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

"Мы предлагаем не просто поставки медицинской помощи, но и поддержку в соответствии с вашими потребностями. Сегодня мы передаем 20 машин скорой помощи, а также генераторы и холодильники для крови в больнице, где они нужны", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ доставила в Украину 393 тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны, где в них ощущается наибольшая потребность.