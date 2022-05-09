ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВОЗ передала Украине два десятка внедорожников в исполнении скорой помощи

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 мая 2022 01:30
ВОЗ передала Украине два десятка внедорожников в исполнении скорой помощи Передача автомобилей скорой помощи (Фото: moz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 20 автомобилей скорой помощи на базе внедорожников, которые способны работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

"Мы предлагаем не просто поставки медицинской помощи, но и поддержку в соответствии с вашими потребностями. Сегодня мы передаем 20 машин скорой помощи, а также генераторы и холодильники для крови в больнице, где они нужны", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ доставила в Украину 393 тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны, где в них ощущается наибольшая потребность.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ВОЗ
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом