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ВООЗ передала Україні два десятки позашляховиків у виконанні швидкої допомоги

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 01:30
ВООЗ передала Україні два десятки позашляховиків у виконанні швидкої допомоги Передача автомобілів швидкої допомоги (Фото: moz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 20 автомобілів швидкої допомоги на базі позашляховиків, які здатні працювати навіть у найбільш пошкоджених і важкодоступних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

"Ми пропонуємо не просто постачання медичної допомоги, а й підтримку відповідно до ваших потреб. Сьогодні ми передаємо 20 машин швидкої допомоги, а також генератори та холодильники для крові в лікарні, де вони потрібні", - сказав Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.

В цей час ВООЗ доставила в Україну 393 тонни медичних матеріалів і обладнання. З цієї кількості 167 тонн вже досягли місця призначення, переважно на Сході, Півдні та півночі країни, де в них відчувається найбільша потреба.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

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