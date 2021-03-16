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ВОЗ ожидает появление вакцин от COVID нового поколения: уколы будут не нужны

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения ожидает появление до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. Они будут использоваться без уколов, а хранить такие вакцины можно будет при комнатной температуре.

Об этом в интервью Bloomberg заявила ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, до конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых вакцин от COVID-19. Сейчас в ВОЗ одобрены уже 10 вакцин от коронавируса.

"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин", - заявила Сваминатан.

В частности, сейчас идут исследования вакцин, которые будут применяться преорально или назально при помощи спрея или с помощью пластыря на кожу. В ВОЗ отмечают, что такие препараты будут лучше подходить определенным группам, таким как беременным женщинам.

На сегодняшний день идет изучение на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований. При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препаратов, которые должны стать эффективными против новых штаммов вируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина примет участие в испытании новой вакцины от коронавируса в виде спрея. Этот препарат индийского производства уже проходит первый этап исследований. Испытания планируют завершить в сентябре-октябре.

Ранее в ВОЗ сообщали, что в мире не зафиксировали ни одной смерти от вакцины от коронавируса.

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Новости Украины ВОЗвакцина от коронавируса
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