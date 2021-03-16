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ВООЗ очікує на появу вакцин від COVID нового покоління: уколи будуть не потрібні

Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я очікує на появу до 2022 року вакцин від коронавірусу нового покоління. Вони будуть використовуватися без уколів, а зберігати такі вакцини можна буде при кімнатній температурі.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила провідний вчений ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, до кінця року мають завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку шість-вісім нових вакцин від COVID-19. Зараз у ВООЗ схвалені вже 10 вакцин від коронавірусу.

"Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо і далі поліпшуватися. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин", - заявила Свамінатан.

Зокрема, зараз йдуть дослідження вакцин, які будуть застосовуватися преорально або назально за допомогою спрею або за допомоги пластиру на шкіру. У ВООЗ зазначають, що такі препарати будуть краще підходити певним групам, таким як вагітним жінкам.

На сьогодні йде вивчення на людях більше ніж 80 вакцин-кандидатів, хоча деякі з них знаходяться на ранніх стадіях клінічних досліджень. При цьому компанії, чиї вакцини вже використовуються в світі, приступили до дослідження оновлених версій препаратів, які повинні стати ефективними проти нових штамів вірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна візьме участь у випробуванні нової вакцини від коронавірусу у вигляді спрею. Цей препарат індійського виробництва вже проходить перший етап досліджень. Випробування планують завершити у вересні-жовтні.

Раніше ВООЗ повідомляли, що в світі не зафіксували жодної смерті від вакцини від коронавірусу.

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Новини України ВООЗвакцина від коронавірусу
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