ВОЗ ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом на следующей неделе

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com paulkagame)

За последний месяц коронавирусом заразились почти 4 млн жителей планеты

На данный момент в мире зарегистрировано 9,1 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 470 тысяч человек.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пандемия коронавируса продолжается, и число новых больных неуклонно растет.

"В первый месяц этой вспышки ВОЗ зарегистрировала менее 10 тысяч случаев. В прошлом месяце было зарегистрировано почти 4 миллиона случаев. Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 миллионов случаев в течение следующей недели", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" продолжения пандемии и борьбы с распространением инфекции.

Напомним, за последние две недели Украина несколько раз устанавливала антирекорды по числу выявленных случаев коронавируса, сегодня был достигнут очередной пик.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продолжит набирать обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

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Автор: Роман Калиниченко