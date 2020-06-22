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Последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     22.06.2020 - 14:34
Последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ
Фото: Тедрос Адханом Гебрейсус (who.int)

Пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении

Пандемия в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, передает The Economic Times.

Он заявил, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

"Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебрейсус.

Напомним, в мире заразились коронавирусом 9 071 982 человек, из них 4 854 700 человек выздоровели и 471 167 человек умерли.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был ряд антирекордов по COVID-19, самый большой прирост пришелся на пятницу - был 921 новый случай.

Однако, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть по новой методике.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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