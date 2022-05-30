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В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире

Фото: в ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный. Однако не исключает, что ситуация может ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 26 мая в ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось.

"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Напомним, в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зафиксировано.

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Оспа обезьян