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У ВООЗ оцінили ризик поширення віспи мавп у світі

Фото: у ВООЗ оцінили ризик поширення віспи мавп у світі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на даний момент оцінює ризик поширення віспи мавп на глобальному рівні як помірний. Однак не виключає, що ситуація може погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Станом на 26 травня в ВООЗ має інформацію про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадках віспи мавп. Відзначається, що про летальні випадки в організацію не повідомлялося.

"Наразі загальний ризик для громадського здоров'я на глобальному рівні оцінюється як помірний, враховуючи, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластерах випадків віспи мавп в широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв'язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.

Крім того, підкреслюється, що раптова поява і широкий географічний охоплення багатьох спорадичних випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.

Нагадаємо, в Україні випадків захворювання мавпячою віспою не зафіксовано.

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Віспа мавп