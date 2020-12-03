ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ оценила перспективы вакцин против COVID-19 как феноменальные

Киев, Четверг 03 декабря 2020 14:33
ВОЗ оценила перспективы вакцин против COVID-19 как феноменальные
Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На первоначальном этапе вакцину получат пожилые люди, медики и люди с сопутствующими заболеваниями

Перспективы вакцин против COVID-19 "феноменальны" и "потенциально могут изменить правила игры". Об этом заявил на брифинге региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом сказал, что поставки будут очень ограничены на начальных этапах, и страны должны решить, кто получит приоритет, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

В среду Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от Pfizer, опередив весь остальной мир в гонке за начало самой важной программы массовой вакцинации в истории. Премьер-министр Борис Джонсон назвал зеленый свет британского медицинского ведомства глобальной победой, хотя и отметил логистические проблемы вакцинации всей страны с населением 67 млн человек.

Регулирующие органы США и ЕС анализируют одни и те же данные об испытаниях вакцины Pfizer, но пока не дали своего одобрения.

В среду ВОЗ заявила, что получила данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ВОЗКоронавирусВакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь