ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВООЗ оцінила перспективи вакцин проти COVID-19 як феноменальні

Київ, Четвер 03 грудня 2020 14:33
ВООЗ оцінила перспективи вакцин проти COVID-19 як феноменальні
Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початковому етапі вакцину отримають літні люди, медики і люди з супутніми захворюваннями

Перспективи вакцин проти COVID-19 "феноменальні" і "потенційно можуть змінити правила гри". Про це заявив на брифінгу регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге.

Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому сказав, що поставки будуть дуже обмежені на початкових етапах, і країни повинні вирішити, хто отримає пріоритет, хоча ВООЗ заявила, що "росте консенсус", що першими одержувачами повинні бути літні люди, медичні працівники і люди з супутніми захворюваннями.

У середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав зелений світ британського медичного відомства глобальною перемогою, хоча і зазначив логістичні проблеми вакцинації всієї країни з населенням 67 млн осіб.

Регулюючі органи США і ЄС аналізують одні і ті ж дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

У середу ВООЗ заявила, що отримала дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВООЗКоронавірусВакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся