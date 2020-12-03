ВООЗ оцінила перспективи вакцин проти COVID-19 як феноменальні

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початковому етапі вакцину отримають літні люди, медики і люди з супутніми захворюваннями

Перспективи вакцин проти COVID-19 "феноменальні" і "потенційно можуть змінити правила гри". Про це заявив на брифінгу регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге.

Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому сказав, що поставки будуть дуже обмежені на початкових етапах, і країни повинні вирішити, хто отримає пріоритет, хоча ВООЗ заявила, що "росте консенсус", що першими одержувачами повинні бути літні люди, медичні працівники і люди з супутніми захворюваннями.

У середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав зелений світ британського медичного відомства глобальною перемогою, хоча і зазначив логістичні проблеми вакцинації всієї країни з населенням 67 млн осіб.

Регулюючі органи США і ЄС аналізують одні і ті ж дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

У середу ВООЗ заявила, що отримала дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.