ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ опубликовала доклад о COVID: версия об утечке из лаборатории маловероятна

Новина українською → Женева, Вторник 30 марта 2021 17:25
ВОЗ опубликовала доклад о COVID: версия об утечке из лаборатории маловероятна Фото: источник COVID-19 до сих пор не обнаружен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный доклад о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Доклад опубликован на сайте ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в обращении к государствам-участникам заявил, что отчет существенно продвигает понимание о природе коронавируса.

"Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой", - отметил Он.

Он также добавил, что на поиск источника потребуется дополнительное время.

В самом документе говорится о том, что по итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии была сочтена крайне маловероятной.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

Считается, что коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей, через продукты питания и так далее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ВОЗ COVID-19 Коронавирус
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ