ВОЗ опубликовала доклад о COVID: версия об утечке из лаборатории маловероятна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный доклад о происхождении коронавируса , который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в обращении к государствам-участникам заявил, что отчет существенно продвигает понимание о природе коронавируса.

"Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой", - отметил Он.

Он также добавил, что на поиск источника потребуется дополнительное время.

В самом документе говорится о том, что по итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии была сочтена крайне маловероятной.