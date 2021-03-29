Эксперты США изучают доклад ВОЗ по итогам миссии в Китай

Псаки отметила, что Вашингтон хочет независимого и обоснованного расследования возникновения и распространения коронавируса.

"Доклад, который под эмбарго, сейчас в руках американских экспертов из правительственных структур... У нас много экспертов в правительстве. Мы будем изучать этот доклад тщательно и быстро. Мы подождем, пока закончится этот обзор, мы ясно дали понять, что сосредоточены на (важности - ред.) независимого и обоснованного расследования", - отметила она.

Псаки добавила, что США тесно контактируют с союзниками и партнерами по миру, чтобы поделиться своими мыслями по расследованию и анализу самого отчета ВОЗ.