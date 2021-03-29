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Эксперты США изучают доклад ВОЗ по итогам миссии в Китай

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 29 марта 2021 22:51
Эксперты США изучают доклад ВОЗ по итогам миссии в Китай Фото: Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки получили доклад Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии в китайский город Ухань. Документ тщательно изучается американскими экспертами.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что Вашингтон хочет независимого и обоснованного расследования возникновения и распространения коронавируса.

"Доклад, который под эмбарго, сейчас в руках американских экспертов из правительственных структур... У нас много экспертов в правительстве. Мы будем изучать этот доклад тщательно и быстро. Мы подождем, пока закончится этот обзор, мы ясно дали понять, что сосредоточены на (важности - ред.) независимого и обоснованного расследования", - отметила она.

Псаки добавила, что США тесно контактируют с союзниками и партнерами по миру, чтобы поделиться своими мыслями по расследованию и анализу самого отчета ВОЗ.

Напомним, ВОЗ назвала возможные сценарии появления коронавируса. Эксперты организации считают маловероятной версию об утечке из лаборатории.

Кроме того, американские журналисты получили доступ к пока неопубликованному докладу ВОЗ. Они рассказали, что эксперты ВОЗ не исключают возникновения коронавируса за пределами Китая.

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