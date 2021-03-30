ВООЗ опублікувала доповідь про COVID: версія про витік з лабораторії малоймовірна
Фото: джерело COVID-19 досі не виявлено (Віталій Носач/РБК-Україна)
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19. Доповідь підготовлено за підсумками роботи місії в Китаї.
Доповідь опубліковано на сайті ВООЗ.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус у зверненні до держав-учасниць заявив, що звіт істотно просуває розуміння про природу коронавірусу.
"Що стосується ВООЗ, усі гіпотези залишаються в силі. Цей звіт - дуже важливий початок, але ще не кінець. Ми ще не знайшли джерело вірусу, і ми повинні продовжувати стежити за наукою", - зазначив він.
Він також додав, що на пошук джерела треба додатковий час.
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