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ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки

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Женева, Пятница 13 августа 2021 19:01
ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки Фото: Фаделя Хаиб, представитель ВОЗ (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Всемирной организации здравоохранения Фаделя Хаиб заявила, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию от коронавируса. Однако организация считает, что вакцинироваться нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.

Представитель ВОЗ призвала правительства стран донести людям важность вакцинации от коронавируса, а не заставлять население делать прививки.

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но нужно объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она.

Хаиб отметила, что вакцины от коронавируса являются лишь одним из средств борьбы с COVID-19, которые есть в наличии.

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