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ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення

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Женева, П'ятниця 13 серпня 2021 19:01
ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення Фото: Фаделя Хаїб, представник ВООЗ (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Фаделя Хаїб заявила, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.

Представник ВООЗ закликала уряди країн донести людям важливість вакцинації від коронавірусу, а не примушувати населення робити щеплення.

"В цілому ВООЗ не схвалює якої-небудь примусової вакцинації, але потрібно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі", - сказала вона.

Хаїб зазначила, що вакцини від коронавірусу є лише одним із засобів боротьби з COVID-19, які є в наявності.

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ВООЗ Коронавірус Вакцинація Вакцина від коронавірусу
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