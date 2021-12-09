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В ВОЗ одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса: для кого именно

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Женева, Четверг 09 декабря 2021 13:02
В ВОЗ одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса: для кого именно Фото: в ВОЗ одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам одобрила использование бустерной прививки от COVID-19. Речь идет о людях со слабым иммунитетом и тех, кто привился инактивированной вакциной (Sinovac Biotech/CoronaVac).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что рекомендация была вынесена после того, как стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела во вторник совещание для оценки потребности в бустерной вакцинации..

Так, во время брифинга глава SAGE Алехандро Кравиото заявил, что новые данные показывают то, что эффективность вакцин против COVID-19 снижается, при этом значительное снижение наблюдается, в частности, у пожилых людей.

По словам директора департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, вакцины от коронавируса защищают "очень хорошо", однако лишь в течение шести месяцев после последней дозы с некоторым "незначительным снижением" защиты.

Напомним, ранее стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ рекомендовала лицам с ослабленным иммунитетом получить бустерную прививку против коронавируса.

Добавим, по словам главы британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн, бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет.

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ВОЗ Вакцина от коронавируса
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