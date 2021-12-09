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У ВООЗ схвалили бустерну вакцинацію від коронавірусу: для кого саме

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Женева, Четвер 09 грудня 2021 13:02
У ВООЗ схвалили бустерну вакцинацію від коронавірусу: для кого саме Фото: у ВООЗ схвалили бустерну вакцинацію від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцин схвалила використання бустерного щеплення від COVID-19. Мова йде про людей зі слабким імунітетом та тих, хто щепився інактивованою вакциною (Sinovac Biotech/CoronaVac).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що рекомендацію було винесено після того, як Стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації провела у вівторок нараду для оцінки потреби в бустерній вакцинації..

Так, під час брифінгу голова SAGE Алехандро Кравіото заявив, що нові дані показують те, що ефективність вакцин проти COVID-19 знижується, при цьому значне зниження спостерігається, зокрема, у людей похилого віку.

За словами директора департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен, вакцини від коронавірусу захищають "дуже добре", однак лише протягом шести місяців після останньої дози з деяким "незначним зниженням" захисту.

Нагадаємо, раніше Стратегічна консультативна група експертів по імунізації (SAGE) ВООЗ рекомендувала особам з ослабленим імунітетом отримати бустерне щеплення проти коронавірусу.

Додамо, за словами глави британської філії фармацевтичної компанії Pfizer Бен Осборн, бустерні щеплення від COVID-19 доведеться робити в найближчі кілька років.

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ВООЗ Вакцина від коронавірусу
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