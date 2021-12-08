В Pfizer считают, что бустерные прививки от COVID будут необходимы в течение многих лет

Глава британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн считает, что бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет. Однако, по его словам, пока неизвестно, будут ли они требоваться каждые шесть месяцев или ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Нам, вероятно, потребуются прививки от COVID-19 хотя бы раз в год", - заявил Осборн.

По его словам, для защиты от коронавируса ревакцинацию придется проходить как минимум в ближайшие годы. Осборн также допустил, что "бустеры" иногда придется делать раз в полгода.

Глава британского филиала Pfizer заявил о готовности разработать новый препарат против возникающих штаммов COVID-19.