ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний оспой обезьян в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение", - подчеркнул Гебреисус.
По его словам, такие меры были приняты из-за ряда предпосылок:
Гебреисус добавил, что в мире обнаружено около 16 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой, пять из которых оказались летальными.
Он отметил, что в Европе объявлен высокий риск заболевания, в то время как в других регионах - умеренный.
Напомним, еще месяц назад в ВОЗ заявляли, что оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение.
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