ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.
"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - підкреслив Гебреїсус.
За його словами, такі заходи були прийняті через низку передумов:
Гебреїсус додав, що в світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою, п'ять з яких виявилися летальними.
Він зазначив, що в Європі оголошено високий ризик захворювання, в той час як в інших регіонах - помірний.
Нагадаємо, ще місяць тому у ВООЗ заявляли, що мавпяча віспа не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення.
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