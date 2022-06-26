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Оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, - ВОЗ

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Вашингтон, Воскресенье 26 июня 2022 06:01
Оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, - ВОЗ Фото: Оспа обезьян не носит характера чрезвычайной ситуации (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На сегодня оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Потому ВОЗ не дает заболеванию высший уровень предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВОЗ.

В то же время, определен целый список факторов, когда этот статус болезни может быть пересмотрен. В частности, важно обращать внимание на динамику увеличения количества выявленных случаев, на повышенную тяжесть протекания болезни, увеличение числа случаев в уязвимых группах, среди которых беременные женщины и дети и пр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

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Оспа обезьян ВОЗ
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