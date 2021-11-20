К марту может быть еще полмиллиона смертей от COVID-19, - ВОЗ

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Доктор Клюге отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма "Дельта".

Он призвал к увеличению вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.