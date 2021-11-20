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К марту может быть еще полмиллиона смертей от COVID-19, - ВОЗ

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Суббота 20 ноября 2021 23:39
К марту может быть еще полмиллиона смертей от COVID-19, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВООЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Доктор Клюге отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма "Дельта".

Он призвал к увеличению вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

Ранее мы писали, что штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру.

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