У ВООЗ стурбовані зростанням захворюваності COVID-19 в Європі
У ВООЗ стурбовані зростанням захворюваності COVID-19 в Європі. Директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге попередив, що до березня може бути зареєстровано ще 500 000 смертей, якщо не будуть вжиті термінові заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Доктор Клюге зазначив, що збільшення кількості носінь масок має істотно допомогти.
Заява була зроблена на тлі інформації про те, що кілька європейських країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження і вводять повний або частковий локдаун.
Доктор Клюге сказав, що на поширення захворюваності також впливають такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинацією і переважання більш заразного штаму Дельта.
Він закликав до збільшення вакцинації та реалізації основних заходів охорони здоров'я та нових методів лікування, які допоможуть протистояти поширенню коронавірусу.
Раніше ми писали, що штам "Дельта" становить 99% від усіх випадків COVID-19 по всьому світу.