У ВООЗ стурбовані зростанням захворюваності COVID-19 в Європі. Директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге попередив, що до березня може бути зареєстровано ще 500 000 смертей, якщо не будуть вжиті термінові заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Доктор Клюге зазначив, що збільшення кількості носінь масок має істотно допомогти.

Заява була зроблена на тлі інформації про те, що кілька європейських країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження і вводять повний або частковий локдаун.

Доктор Клюге сказав, що на поширення захворюваності також впливають такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинацією і переважання більш заразного штаму Дельта.

Він закликав до збільшення вакцинації та реалізації основних заходів охорони здоров'я та нових методів лікування, які допоможуть протистояти поширенню коронавірусу.