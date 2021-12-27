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В ВОЗ назвали условия завершения пандемии COVID

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Понедельник 27 декабря 2021 20:24
В ВОЗ назвали условия завершения пандемии COVID Фото: глава Европеского бюро ВОЗ Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться, когда будет охвачено вакцинацией 70% мирового населения. При этом, по его словам, должны быть разработаны эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения людей, заразившихся COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Она закончится, когда мы укрепим наши системы здравоохранения и научим наших будущих медицинских работников, как лучше подготовиться к следующей пандемии", - заявил Клюге.

Он также добавил, что пандемия может завершиться, когда в мире перестанут реагировать на кризис как отдельные страны.

"Она закончится, когда мы перестанем реагировать на кризис как отдельные национальные государства и выступим против нее все вместе, как одна семья. Она закончится, когда все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия", - заявил Клюге.

При этом глава Европейского бюро ВОЗ добавил, что COVID может стать эндемическим как грипп.

"COVID-19 здесь надолго и, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других коронавируса, вызывающих простуду. Мы ожидаем, что сочетание естественного и привитого иммунитета в конечном итоге поможет положить конец этой пандемии", - подчеркнул он.

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