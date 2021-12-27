У ВООЗ назвали умови завершення пандемії COVID

Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії", - заявив Клюге.

Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.

"Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії", - заявив Клюге.

При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що COVID може стати ендемічним як грип.

"COVID-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії", - підкреслив він.