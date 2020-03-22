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У ВООЗ назвали терміни появи вакцини від коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 15:03
У ВООЗ назвали терміни появи вакцини від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com)

Необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі

Розробка та випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менше року. Про це в інтерв'ю недільній програмі BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Райан зазначив, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.

"Для розробки і випробування вакцин потрібно багато часу. Необхідно підтвердити, що вони ефективні і нешкідливі, а потім і провести їх в такій кількості, щоб вистачило на всіх, - сказав він.

Він додав, що необхідно дотримуватися обережності, оскільки потенційно вакцину від нового коронавірусу отримають мільярди людей, і вона повинна бути абсолютно безпечною і нікому не нашкодити.

"Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік, але це аж ніяк не означає, що до цього часу нічого не можна буде зробити", - зазначив Райан.

Зазначимо, на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я уточнило інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві і зазначило, що про останній випадок у столиці повідомлять пізніше.

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