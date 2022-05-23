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В ВОЗ назвали количество медучреждений Украины, которые были атакованы Россией с начала войны

Фото: в ВОЗ назвали количество медучреждений Украины, которые были атакованы Россией с начала войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения подтвердила дополнительные 30 нападений на медицинские учреждения в Украине. С начала войны было зафиксировано более 200 соответствующих нападений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт миссии ВОЗ в Украине.

"По состоянию на 23 мая в Украине подтверждено 248 нападений на учреждения здравоохранения. Эти нападения произошли в период с 24 февраля по 19 мая и привели к 75 смертей и 59 ранений. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", - пишет пресс-служба миссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты попали снарядом Институт проблем эндокринной патологии в Киевском районе Харькова. Также военные полностью уничтожили единственный в нашей стране генетический банк растений.

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