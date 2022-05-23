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У ВООЗ назвали кількість медзакладів України, які були атаковані Росією з початку війни

Фото: у ВООЗ назвали кількість медзакладів України, які були атаковані Росією з початку війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила додаткові 30 нападів на медичні установи в Україні. З початку війни було зафіксовано більше ніж 200 відповідних нападів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт місії ВООЗ в Україні.

"Станом на 23 травня в Україні підтверджено 248 нападів на заклади охорони здоров'я. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 травня і призвели до 75 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - пише пресслужба місії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти влучили снарядом Інститут проблем ендокринної патології у Київському районі Харкова. Також військові повністю знищили єдиний в нашій країні генетичний банк рослин.

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