ВОЗ назвала категорию лиц, которой стоит отказаться от путешествий: кто в нее входит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила рекомендации по путешествиям во время пандемии коронавируса в мире. Также назвала категорию лиц, которой стоит отложить поездку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что всем путешественникам стоит проявлять бдительность к признакам и симптомам коронавируса, делать заблаговременно прививку и соблюдать карантинные меры. В том числе не забывать использовать защитные маски, помнить о социальном дистанционировании и избегать плохо вентилируемых помещений.

Также организация отметила, что отложить путешествия стоит:

людям, которые склонны к тяжелому течению коронавируса;

лицам старше 60 лет;

лицам, имеющим серьезные сопутствующие заболевания.

Следует добавить, что соответствующие рекомендации были предоставлены из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" в мире.