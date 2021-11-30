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ВОЗ назвала категорию лиц, которой стоит отказаться от путешествий: кто в нее входит

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Вторник 30 ноября 2021 21:14
ВОЗ назвала категорию лиц, которой стоит отказаться от путешествий: кто в нее входит Фото: ВОЗ назвала категорию лиц, которой стоит отказаться от путешествий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила рекомендации по путешествиям во время пандемии коронавируса в мире. Также назвала категорию лиц, которой стоит отложить поездку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что всем путешественникам стоит проявлять бдительность к признакам и симптомам коронавируса, делать заблаговременно прививку и соблюдать карантинные меры. В том числе не забывать использовать защитные маски, помнить о социальном дистанционировании и избегать плохо вентилируемых помещений.

Также организация отметила, что отложить путешествия стоит:

  • людям, которые склонны к тяжелому течению коронавируса;
  • лицам старше 60 лет;
  • лицам, имеющим серьезные сопутствующие заболевания.

Следует добавить, что соответствующие рекомендации были предоставлены из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" в мире.

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