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ВОЗ намерена изменить название обезьяней оспы: в чем причина

Фото: ВОЗ намерена изменить название обезьяней оспы (wikipedia org World_Health_Organization)
Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что она работает с экспертами, чтобы придумать новое название для обезьяньей оспы. Это произошло после того, как более 30 ученых написали письмо о необходимости "недискриминационного и нестигматизирующего" названия для вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По их словам, постоянное упоминание вируса как африканского является неточным и дискриминационным.

За последние недели во всем мире было зарегистрировано около 1600 случаев заболевания.

В то время как 72 случая смерти были зарегистрированы в странах, где обезьянья оспа уже была эндемичной, ни одного случая смерти не было отмечено в 32 новых странах.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.

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Оспа обезьянВОЗ