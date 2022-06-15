RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВООЗ має намір змінити назву мавпячої віспи: в чому причина

Фото: ВООЗ має намір змінити назву мавпячої віспи (wikipedia org World_Health_Organization)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що працює з експертами, щоб виробити нову назву для мавпячої віспи. Це сталося після того, як понад 30 вчених написали лист про необхідність "недискримінаційного та нестигматизуючого" назви для вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За їх словами, постійне згадування вірусу як африканського є неточним і дискримінаційним.

За останні тижні в усьому світі було зареєстровано близько 1600 випадків захворювання.

У той час як 72 випадки смерті були зареєстровані в країнах, де мавпяча віспа вже була ендемічною, жодного випадку смерті не було відзначено в 32 нових країнах.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віспа мавпВООЗ