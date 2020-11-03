ВОЗ: лабораторный тест единственный однозначный способ подтвердить COVID-19

Фото: Энн Моэн (скрин видео)

Грипп и COVID-19 могут одновременно циркулировать в организме человека и иметь схожие симптомы. Поэтому единственным однозначным способом установления точного диагноза является лабораторный тест.

Такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге в Женеве.

По ее словам, "уникальным симптомом" коронавирусной болезни, который отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

"Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп. Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза", - подчеркнула она.

Моэн посоветовала беременным и людям с ослабленным здоровьем обращаться к врачу даже при отсутствии серьезных симптомов заболевания, но всем остальным с легкими симптомами она рекомендует оставаться дома.

"Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Напомним, Словакия за выходные бесплатно проверила на коронавирус почти 4 миллиона своих граждан. Заболевание подтвердили у около 1,1% протестированных.

В то же время в Министерстве здравоохранения Украины намеревались расширить методику диагностирования коронавируса. Диагноз хотят ставить не только после ПЦР-теста, но и по симптоматике.