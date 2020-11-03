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ВООЗ: лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити COVID-19

Женева, Вівторок 03 листопада 2020 17:27
ВООЗ: лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити COVID-19
Фото: Енн Моен (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

Грип та COVID-19 можуть одночасно циркулювати в організмі людини та мати схожі симптоми. Тому єдиним однозначним способом встановлення точного діагнозу є лабораторний тест.

Таку заяву зробила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу у Женеві.

За її словами, "унікальним симптомом" коронавірусної хвороби, який відрізняє її від грипу, є втрата нюху та смаку.

"Якщо є такі симптоми, то вища ймовірність, що це COVID-19, а не грип. Однак нема потреби займатися самостійною постановкою діагнозу", - наголосила вона.

Моен порадила вагітним та людям з ослабленим здоров'ям звертатися до лікаря навіть при відсутності серйозних симптомів захворювання, але всім іншим з легкими симптомами вона рекомендує залишатися вдома.

"Однак якщо є серйозні симптоми, такі як труднощі з диханням і висока температура, а також інші серйозні симптоми, то слід звернутися до лікаря", - наголосила представник ВООЗ.

Нагадаємо, Словаччина за вихідні безкоштовно перевірила на коронавірус майже 4 мільйони своїх громадян. Захворювання підтвердили у близько 1,1% протестованих.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я України мали намір розширити методику діагностування коронавірусу. Діагноз хочуть ставити не лише після ПЛР-тесту, але й за симптоматикою.

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