ВОЗ о коронавирусе в мире: у нас все еще есть шанс его сдержать

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

По словам главы ВОЗ, нет пока доказательств того, что вирус свободно распространяется

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нет доказательств того, что новый тип коронавируса COVID-19 распространяется свободно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

По его словам, на данный момент большинство случаев COVID-19 все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев.

"Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется. У нас все еще есть шанс его сдержать", - говорит глава ВОЗ.

Напомним, на данный момент в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса. Первые результаты клинических испытаний вакцин должны быть через несколько недель. Продвигается работа над вакцинами и терапевтическими средствами. Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель.

Как сообщало РБК-Украина, ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до очень высокого. При этом Гебреисус заявил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

Отметим, по состоянию на 28 февраля в мире 50 стран официально подтвердили случаи заболевания коронавирусом. При этом COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.