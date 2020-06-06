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ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 04:38
ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Маски рекомендуют носить в местах, где затруднено социальное дистанцирование

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации о ношении масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

Ранее в ВОЗ заявляли, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

Также в ВОЗ считают, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВОЗмаска
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