ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Маски рекомендуют носить в местах, где затруднено социальное дистанцирование

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации о ношении масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs



The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:



who should wear a mask



when a mask should be worn



what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

Ранее в ВОЗ заявляли, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

Также в ВОЗ считают, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

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Автор: Инна Собора