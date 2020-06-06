ВООЗ змінила рекомендації щодо медичних масок

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

Маски рекомендують носити в місцях, де ускладнено соціальне дистанціювання

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змінила рекомендації щодо носіння масок. Тепер їх рекомендується носити в громадському транспорті й магазинах.

Про це йдеться в Twitter ВООЗ.

Так, маски рекомендують носити там, де вірус широко поширюється, але при цьому затруднене дистанціювання.

Також одним з оновлень ВООЗ стала вимога носити маски для всіх лікарів і співробітників медустанов незалежно від того, взаємодіють вони з зараженими коронавірусом.

Наголошується, що у якісних масок повинно бути три шари різних матеріалів.

До цього в рекомендаціях ВООЗ говорилося, що медичні маски необхідні тільки хворим, оскільки немає даних про їх ефективність для захисту здорових людей.

WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs



The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:



who should wear a mask



when a mask should be worn



what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

Раніше у ВООЗ заявляли, що використання індивідуального захисту, зокрема, медичної маски, стане новою нормою існування.

у ВООЗ вважають, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска.

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Автор: Инна Собора