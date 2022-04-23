ВОЗ фиксирует по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с момента вторжения РФ

Всемирная организация здравоохранения заявляет о как минимум 162 атаках на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабного российского вторжения и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ВОЗ о ситуации в Украине.

Отметим, что данный анализ охватывает период с 24 февраля до 20 апреля.

"Нападения на медицинские учреждения (в том числе на медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациентов, предметы снабжения и склады) продолжаются: с 23 февраля по 20 апреля 2022 года зарегистрировано 162 нападения, в результате которых 52 человека получили ранения и 73 человека погибли", - говорится в публикации.

Также ВОЗ обратили внимание, что такие атаки лишают граждан срочно необходимой помощи, а также "подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения".