ВООЗ фіксує щонайменше 162 атаки на медустанови в Україні з моменту вторгнення РФ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про щонайменше 162 атаки на медичні установи в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення і війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт ВООЗ про ситуацію в Україні.

Зауважимо, що даний аналіз охоплює період з 24 лютого по 20 квітня.

"Напади на медичні установи (у тому числі на медичні установи, транспорт, персонал, пацієнтів, предмети постачання і склади) тривають: з 23 лютого по 20 квітня 2022 року зареєстровано 162 напади, в результаті яких 52 людини отримали поранення і 73 людини загинули", - йдеться в публікації.

Також ВООЗ звернули увагу, що такі атаки позбавляють громадян терміново необхідної допомоги, а також "наражають на небезпеку постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров'я".