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ВОЗ будет учить украинских медиков проводить вакцинацию от COVID-19

Киев, Четверг 04 февраля 2021 18:43
ВОЗ будет учить украинских медиков проводить вакцинацию от COVID-19
Фото: врач со шприцом (freepik)
Автор: РБК-Украина

Центр общественного здоровья анонсировал ряд семинаров для украинских медиков, во время которых национальным и региональным координаторам и специалистам по иммунизации расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19. Обучение будет проходить совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Обучение пройдет с 5 по 11 февраля и в нем примут участие лишь 60 человек.

Во время обучения участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин.

"Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят как ее будут поставлять, требования к ее транспортировки и хранения, а также особенности введения прививок", - говориться в сообщении.

При этом участники семинаров подробно ознакомятся с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, а также пройдут подготовку по микропланированию кампании на региональном уровне.

"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику в ходе проведения "первой волны" вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина получит партию вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Первая партия будет насчитывать более 100 тысяч доз.

Кроме того, Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.

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