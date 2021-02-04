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ВООЗ навчатиме українських медиків проводити вакцинацію від COVID-19

Київ, Четвер 04 лютого 2021 18:43
ВООЗ навчатиме українських медиків проводити вакцинацію від COVID-19
Фото: лікар зі шприцом (freepik)
Автор: РБК-Україна

Центр громадського здоров'я анонсував низку семінарів для українських медиків, під час яких національним і регіональним координаторам та фахівцям з імунізації розкажуть про особливості вакцинації від COVID-19. Навчання буде проходити спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ЦГЗ.

Навчання пройде з 5 по 11 лютого і в ньому візьмуть участь лише 60 осіб.

Під час навчання учасникам розкажуть детально про особливості очікуваних вакцин.

"Оскільки вакцина Pfizer-BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять як її будуть постачати, вимоги до її транспортування і зберігання, а також особливості введення щеплень", - говориться в повідомленні.

При цьому учасники семінарів детально ознайомляться з вмістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, а також пройдуть підготовку за мікропланування кампанії на регіональному рівні.

"Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію і логістику в ході проведення "першої хвилі" вакцинації від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна отримає партію вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Перша партія налічуватиме понад 100 тисяч доз.

Крім того, Україна планує почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого. Вона проходитиме у п'ять етапів.

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