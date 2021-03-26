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ВОЗ анонсировала отчет о происхождении COVID-19

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 22:29
ВОЗ анонсировала отчет о происхождении COVID-19 Фото: эксперты ВОЗ (freepik.сом)
Автор: Андрей Козловский

Окончательный отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые в январе-феврале находились в Китае для исследования происхождения COVID-19, будет готов уже через считанные дни. После этого его опубликуют.

Об этом эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил во время брифинга.

По его словам, исследование состоит из сотен страниц и оно переведено на английский и китайский. Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой и через несколько дней работа над отчетом завершится.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а потом его выложат в открытый доступ.

Напомним, в январе 2021 года, через год после начала пандемии коронавируса нового типа, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины появления вируса.

После этого, эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть больше, чем считалось ранее.

Также они предполагают, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае.

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