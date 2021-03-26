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ВООЗ анонсувала звіт про походження COVID-19

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 22:29
ВООЗ анонсувала звіт про походження COVID-19 Фото: експерти ВООЗ (freepik.сom)
Автор: Андрій Козловський

Остаточний звіт спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які в січні-лютому перебували в Китаї для дослідження походження COVID-19, буде готовий уже за лічені дні. Після цього його опублікують.

Про це експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив під час брифінгу.

За його словами, дослідження складається з сотень сторінок і перекладено англійською і китайською мовами. Наразі експерти вже впритул підійшли до фінішної прямої і за кілька днів робота над звітом завершиться.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан додав, що доповідь спочатку отримають країни-члени ВООЗ, а потім її викладуть у відкритий доступ.

Нагадаємо, у січні 2021 року, за рік після початку пандемії коронавірусу нового типу, делегація ВООЗ відвідала Китай, щоб дослідити причини появи вірусу.

Після цього, експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Також вони припускають, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї.

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