Воевал против ВСУ в Запорожской области. Боевик "ДНР" приговорен к 15 годам

Житель оккупированной части Донецкой области вступил в ряды террористов "ДНР" и отправился воевать против ВСУ в соседнюю область. Его захватили в плен и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды "ДНР", - говорится в сообщении.

Боевик выполнял преступные приказы командиров российских войск, оборонял определенные боевые позиции, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он непосредственно участвовал на стороне РФ в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области.

"При осуществлении обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ", - заявили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.