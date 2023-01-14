UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Воював проти ЗСУ. На Київщині поліція затримала бойовика "ДНР"

Фото: на Київщині поліція затримала бойовика "ДНР" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білоцерківському районі Київської області поліція затримала бойовика так званої "ДНР". 2014 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави поліції регіону Андрія Небітова.

"Учасника незаконних збройних формувань "ДНР" викрила кримінальна поліція Київської області. У 2014 році чоловік воював проти ЗСУ, а потім оселився на Білоцерківському районі", - розповів він.

За словами Небітова, зрадника вдалося затримати під час стабілізаційних заходів.

"Ставтеся відповідально і з розумінням до певних обмежень і перевірок. Вони вкрай необхідні для виявлення колаборантів, диверсантів, мародерів та інших порушників", - зазначив начальник поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали власника мережі донецьких ломбардів, підозрюваного у фінансуванні так званої "ДНР" - він перерахував псевдореспублікі понад 10 мільйонів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРКиївська областьполиция