Воював проти ЗСУ. На Київщині поліція затримала бойовика "ДНР"

У Білоцерківському районі Київської області поліція затримала бойовика так званої "ДНР". 2014 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави поліції регіону Андрія Небітова.
"Учасника незаконних збройних формувань "ДНР" викрила кримінальна поліція Київської області. У 2014 році чоловік воював проти ЗСУ, а потім оселився на Білоцерківському районі", - розповів він.
За словами Небітова, зрадника вдалося затримати під час стабілізаційних заходів.
"Ставтеся відповідально і з розумінням до певних обмежень і перевірок. Вони вкрай необхідні для виявлення колаборантів, диверсантів, мародерів та інших порушників", - зазначив начальник поліції.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали власника мережі донецьких ломбардів, підозрюваного у фінансуванні так званої "ДНР" - він перерахував псевдореспублікі понад 10 мільйонів гривень.
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